الكويت تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور أوميكرون

الكويت - (د ب أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند عن تسجيل أول إصابة في الكويت بالمتحور (أوميكرون) من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وأوضح السند- في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أن حالة الإصابة تعود لمسافر من الجنسية الأوروبية، قدم إلى الكويت من إحدى الدول الإفريقية التي تم فيها تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون، وكان المسافر قد حصل على جرعتين من لقاح كوفيد-19 المعتمد في وقت سابق.

وأكد السند أن المسافر يخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ قدومه إلى الكويت، وذلك وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.

وأوضح أنه تزامنا مع الإعلان عن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتي منها الجهود القائمة على التخطيط الجيني، عبر الفرق الفنية المتخصصة، وذلك لاحتواء انتشارالفيروس.

وطمأن السند المواطنين والمقيمين على استقرار الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا ضرورة مداومة العمل والاستمرار بالأخذ بكافة سبل الوقاية، والتي من أبرزها استكمال تطعيم كوفيد-19، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة)، حيث أثبتت الدراسات فعاليتها في الحماية والوقاية بنسبة كبيرة، وتجنب التجمعات غير الآمنة، ومداومة تطهير اليدين، وتغطية الفم والأنف، وتجنب السفر إلا للضرورة.