أبو الغيط يُدين تفجير البصرة وهجمات داعش في كردستان العراق

القاهرة - أ ش أ

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجير الذي وقع أمس الثلاثاء في البصرة جنوب العراق، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء من المدنيين.

وقال أبو الغيط - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - إن منفذي هذا الهجوم يريدون إعادة العراق إلى الوراء، وأنهم لن ينجحوا في ذلك بفضل جهود العراقيين وتضامنهم.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط قوله إن هناك قوى معروفة تُريد جذب العراق إلى مربع العنف والاحتراب الأهلي، ولكن الشعب العراقي عازمٌ على إحباط مخطط تلك القوي مستعيناً بتمسكه بهويته الوطنية والعروبية وبما حققه من إنجازات أمنية وسياسية.

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده على خطورة المواجهة التي يخوضها العراق حكومة وشعباً مع تنظيم داعش الإرهابي، بهدف اجتثاث هذه الآفة المُدمرة، وضمان القضاء على هذا التهديد، مُشيداً بما بذلته القوات العراقية من تضحيات حتى الآن في مواجهة عدو لا يعرف أي معنى لقيمة الإنسانية.

من ناحية أخرى، ذكر المصدر أن أبو الغيط استقبل اليوم مدير مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة حيث تناول اللقاء آخر التطورات على الصعيد العراقي، وخاصة في كردستان العراق، وحرص أبو الغيط على تقديم العزاء في ذوي ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة التي نفذها تنظيم داعش في كركوك وأربيل، مُتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.