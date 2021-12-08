البرهان: قواتنا المسلحة حامية التغيير في السودان وندعم حمدوك

كتب- مصراوي:

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة حامية وحارسة للتغيير، الذي ضحى من أجله الشباب، مؤكدا مساندة رئيس الوزراء.

وأضاف البرهان، في ختام العام التدريبي للجيش السوداني، الأبعاء، أن القوات المسلحة بحاجة لجهود الشعب السوداني، وهي تقاتل وحدها من أجل البلاد.

وجدد البرهان التزامه بالاتفاق مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الموقع الشهر الماضي، قائلا: "نقول لرئيس الوزراء امض ونحن معك ونساندك للعبور".

وشدد البرهان على أن القوات المسلحة مصممة على استكمال المرحلة الانتقالية، مؤكدا التزام الجيش بتحضير البلاد للانتخابات.

لكنه أشار إلى أن التحضير للانتخابات يحتاج إلى إشاعة جو من الحرية والأمن.

واتهم قائد الجيش السوداني بعض الوفود الدبلوماسية الأجنبية بالعمل على تحريض أطراف سياسية سودانية، دون أن يسميها، مؤكدًا أن السودان لن يتردد في اتخاذ إجراءات ضد كل من يمس أمن البلاد.

وأردف: "نحن قادرون على تقديم كل من أجرم بحق الشعب السوداني للعدالة وهذا واجبنا".

ونوه البرهان إلى أن التدريبات العسكرية التي يجريها الجيش السوداني "لا تستهدف أحدا وهي إجراء روتيني".

فيما أشار إلى فقدان الجيش السوداني خلال الأيام الماضية لأكثر من 16 عنصرا على الحدود الشرقية مع إثيوبيا.