Masrawy logo white

إسرائيل تعتقل طالبة بدعوى تنفيذها عملية طعن في حي الشيخ جراح (صور)

11:28 ص الأربعاء 08 ديسمبر 2021
إسرائيل تعتقل طالبة بدعوى تنفيذها عملية طعن في حي الشيخ جراح (صور)

إسرائيل تعتقل طالبة بدعوى تنفيذها عملية طعن

وكالات:

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، طالبة من مدرسة في حي الشيخ جراح في القدس، بدعوى تنفيذها عملية طعن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "قوات الجيش اعتقلت طالبة من مدرسة في حي الشيخ جراح في القدس، قامت بتنفيذ عملية طعن لمستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما".

وأوضحت أن "القوات في حي الشيخ جراح في القدس اقتحمت مدرسة للفتيات بحثا عن منفذة الطعن التي لاذت بالفرار بعد طعن مستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما".

وأضافت أنه اعتقال الطالبة من داخل المدرسة بعدما ما أظهرت كاميرات المراقبة أنها منفذة عملية الطعن.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مستوطنة بجروح خطيرة في عملية طعن في حي الشيخ جراح في القدس، مشيرة إلى فرار منفذة عملية الطعن.

إسرائيل اعتقال طالبة عملية طعن حي الشيخ جراح

الخبر التالى:

أوميكرون واللقاحات|"فايزر" يحمي جزئيا والصحة العالمية: لا داعي للتشكيك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
889

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1109

متعافون اليوم

364922

إجمالي الإصابات

20821

إجمالي الوفيات

303368

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس اليوم.. أتربة وانخفاض حرارة وأمطار تهدد القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا