إسرائيل تعتقل طالبة بدعوى تنفيذها عملية طعن في حي الشيخ جراح (صور)

وكالات:

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، طالبة من مدرسة في حي الشيخ جراح في القدس، بدعوى تنفيذها عملية طعن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "قوات الجيش اعتقلت طالبة من مدرسة في حي الشيخ جراح في القدس، قامت بتنفيذ عملية طعن لمستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما".

وأوضحت أن "القوات في حي الشيخ جراح في القدس اقتحمت مدرسة للفتيات بحثا عن منفذة الطعن التي لاذت بالفرار بعد طعن مستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما".

החשודה, בת 15. pic.twitter.com/may7d1NGjU — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) December 8, 2021

وأضافت أنه اعتقال الطالبة من داخل المدرسة بعدما ما أظهرت كاميرات المراقبة أنها منفذة عملية الطعن.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مستوطنة بجروح خطيرة في عملية طعن في حي الشيخ جراح في القدس، مشيرة إلى فرار منفذة عملية الطعن.