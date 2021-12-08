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جوتيريش في العزل الصحي بعد مخالطته مصاباً بكورونا

10:55 ص الأربعاء 08 ديسمبر 2021
جوتيريش في العزل الصحي بعد مخالطته مصاباً بكورونا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

جنيف- (أ ف ب):

أفادت مصادر دبلوماسية أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش وضع نفسه الثلاثاء في عزل صحّي لبضعة أيام بعدما خالط مسؤولاً في المنظّمة الدولية تبيّن لاحقاً أنّه مصاب بكوفيد-19.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إنّ جوتيريش (72 عاماً) ألغى كل التزاماته الحضورية.

وكان من المفترض أن يحلّ الأمين العام مساء الأربعاء ضيف شرف على جمعية الصحافة التابعة للأمم المتحدة في حفلها السنوي في مانهاتن.

والخميس كان من المقرّر أن يشارك جوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يرأسه رئيس النيجر محمد بازوم ويتمحور حول تحديات الإرهاب والتغيّر المناخي.

وبازوم الذي تولّت بلاده في مطلع ديسمبر الجاري الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن وصل إلى نيويورك الثلاثاء وسيبقى فيها لغاية نهاية الأسبوع قبل أن يتوجّه إلى واشنطن.

ورفض المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك التعليق في الحال على هذه المعلومات.

وقبيل أيام أعلن دوجاريك أنّ جوتيريش تلقّى مؤخراً جرعته اللقاحية الثالثة المضادّة لفيروس كورونا، بعد أن تردّد طويلاً في استصواب الإقدام على مثل هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه ملايين الناس حول العالم محرومين من تلقّي الجرعة اللقاحية الأولى.

هذا المحتوى من

AFP
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