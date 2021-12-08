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جونز هوبكنز: إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 267 مليون حالة

07:24 ص الأربعاء 08 ديسمبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 267 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ:

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 267 مليونا و99 ألفا و936 حالة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و270 ألفا و625 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 49.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.​

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Asha
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