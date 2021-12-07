Masrawy logo white

السفارة السعودية في فرنسا تعلق على اعتقال مشتبه به في قتل خاشقجي

11:52 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
السفارة السعودية في فرنسا تعلق على اعتقال مشتبه به في قتل خاشقجي

جمال خاشقجي

وكالات

أكدت السفارة السعودية في فرنسا، أن الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام بشأن اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، غير صحيحة.
وقالت السفارة السعودية في فرنسا، في بيان مساء الثلاثاء نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر" إن الشخص الموقوف لا علاقة له بالقضية، وطالبت بإخلاء سبيله فورًا.
وأشارت إلى أن القضاء السعودي، اتخذ أحكامًا حيال كل من ثبت مشاركته في قضية قتل خاشقجي، ويقضون حاليًا عقوباتهم المقررة.

جمال خاشقجي مقتل خاشقجي السفارة السعودية فرنسا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
889

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1109

متعافون اليوم

364922

إجمالي الإصابات

20821

إجمالي الوفيات

303368

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا