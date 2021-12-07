السفارة السعودية في فرنسا تعلق على اعتقال مشتبه به في قتل خاشقجي
وكالات
أكدت السفارة السعودية في فرنسا، أن الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام بشأن اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، غير صحيحة.
وقالت السفارة السعودية في فرنسا، في بيان مساء الثلاثاء نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر" إن الشخص الموقوف لا علاقة له بالقضية، وطالبت بإخلاء سبيله فورًا.
وأشارت إلى أن القضاء السعودي، اتخذ أحكامًا حيال كل من ثبت مشاركته في قضية قتل خاشقجي، ويقضون حاليًا عقوباتهم المقررة.
بيان صادر عن سفارة #المملكة_العربية_السعودية لدى باريس بشأن ايقاف مواطن سعودي في #فرنسا pic.twitter.com/X2YvQYBvNB— Arabie Saoudite en France (@KSAembassyFRA) December 7, 2021
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