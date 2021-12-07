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المسبار الصيني "جايد رابيت 2" يكتشف كوخًا غامضًا على القمر

11:01 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
المسبار الصيني "جايد رابيت 2" يكتشف كوخًا غامضًا على القمر

المسبار الفضائي الصيني

بكين - (د ب أ)

اكتشف المسبار الصيني "جايد رابيت 2" جسما غريبا على شكل مكعب على الجانب البعيد من القمر.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء إن الجسم المميز الذي وصف بأنه "كوخ غامض" أثار تكنهات غريبة. وشبه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الشئ الجديد بقصر "جوانغان"، موطن آلهة القمر وفقا للأساطير الصينية القديمة.

وتحدث خبراء أجانب عن صخرة غير منتظمة أو قطعة من الحجر أو حافة فوهة.

ويوجد الجسم على بعد حوالي 80 مترا من الموقع الحالي للمسبار في فوهة بركان "فون كارمان". وكان قد تم اكتشافه في نوفمبر الماضي إلا أنه لم يتم الكشف عنه سوى الآن.

وكتب أندرو جونز خبير برنامج الفضاء الصيني مؤخرا على موقع تويتر أن "التفسير المحتمل للشكل هو صخرة كبيرة ظهرت بواسطة حادث اصطدام ".

المسبار الصيني جايد رابيت سطح القمر أبحاث الفضاء

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