مسؤول سعودي يعلق على اعتقال فرنسا مشتبه به بقتل خاشقجي

وكالات

أكد مسؤول سعودي الثلاثاء، أن أنباء اعتقال أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا "كاذبة ومسألة خطأ في تحديد الهوية"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال المسؤول السعودي، إن المدانين بارتكاب الجريمة يقضون حاليًا عقوباتهم في السعودية.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت الثلاثاء، اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مطار شارل ديجول بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية، وفق إذاعة "آر.تي.إل الفرنسية".

وأكد مصدر في الشرطة الفرنسية نبأ الاعتقال، مشيرًا إلى أن "المعتقل كان على قائمة فرنسية بالمطلوبين وفرنسا تحركت بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها تركيا في 2019".