وفد أوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بمحافظة فلسطينية

فلسطين - (أ ش أ)

زار وفد دبلوماسي أوروبي، اليوم الثلاثاء محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية واطلع على طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية فيها ومنها على سبيل الذكر لا الحصر سرقة الأراضي وبناء جدار الضم والتوسع العنصري.

ترأست الوفد سارة ماسكروفت مديرة مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وضم الوفد عددًا من القناصل العامين وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي المُعتمدين لدى دولة فلسطين.

وقدم محافظ قلقيلية رافع رواجبة، شرحًا تفصيليًا حول مُعاناة المُحافظة نتيجة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة سياسة العزل خلف جدار الضم والتوسع العنصري، والمضايقات اليومية للمواطنين عبر الحواجز الاسرائيلية، واستهداف الارض من خلال قرارات الاستيلاء ووقف البناء، وطالب رواجبة الوفد بوضع حد لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في مُحافظة قلقيلية.

بدوره، قدم رئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري ورقة حول "المساحة المتقلصة ونقص التنمية الحضرية والتخطيط"، وإجراءات الاحتلال بحق قلقيلية والتضييق على مواطنيها، متطرقا الى المخطط الهيكلي والإعاقات الاحتلالية أمام تحقيق تنمية حقيقية.

وقدم ممثلون عن مؤسسات حقوقية ومواطنون أوراقا وشهادات حول واقع المحافظة والمعاناة اليومية نتيجة اجراءات الاحتلال.