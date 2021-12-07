ولي عهد أبوظبي يبحث مع نظيره السعودي القضايا الإقليمية والدولية

الإمارات - (أ ش أ)

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسة المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.