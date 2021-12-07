واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات سورية وإيرانية

وكالات

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء، عقوبات على 15 فردًا و4 كيانات في إيران وسوريا وأوغندا، واستهدفت العقوبات القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وقائد الباسيج غلام رضا سليماني.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن بلاده فرضت عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية وسورية لارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشددًا على أن واشنطن ملتزمة بتعزيز الديمقراطية ومساءلة منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وذكر أن بعض المدرجين في قائمة العقوبات كانوا مسؤولين عن عمليات قتل واحتجاز تعسفي.