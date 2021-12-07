Masrawy logo white

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات سورية وإيرانية

09:27 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات سورية وإيرانية

أنتوني بلينكن

وكالات

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء، عقوبات على 15 فردًا و4 كيانات في إيران وسوريا وأوغندا، واستهدفت العقوبات القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وقائد الباسيج غلام رضا سليماني.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن بلاده فرضت عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية وسورية لارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشددًا على أن واشنطن ملتزمة بتعزيز الديمقراطية ومساءلة منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وذكر أن بعض المدرجين في قائمة العقوبات كانوا مسؤولين عن عمليات قتل واحتجاز تعسفي.

أنتوني بلينكن الولايات المتحدة إيران

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

951

متعافون اليوم

364033

إجمالي الإصابات

20770

إجمالي الوفيات

302259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر| شاهد مباراة مصر والجزائر بكأس العرب مجانًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا