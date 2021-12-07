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فرض حظر على ملياردير أمريكي لمنعه من اقتناء القطع الأثرية مدى الحياة

08:08 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
فرض حظر على ملياردير أمريكي لمنعه من اقتناء القطع الأثرية مدى الحياة

مايكل شتاينهارد

واشنطن - (بي بي سي)

صدر في الولايات المتحدة أمرًا بمنع الملياردير الأمريكي، مايكل شتاينهارد، مدير صندوق التحوط الاستثماري الأمريكي، من شراء وحيازة القطع الأثرية مدى الحياة وذلك بموجب قرار قضائي هو الأول من نوعه.

جاء ذلك في نهاية تحقيقات خلصت إلى أن القطع المملوكة لهذا الأخير مسروقة ومهربة بشكل غير قانوني وأن هناك الكثير منها بدت مجهولة المصدر على حد ما أعلن.

وينفي شتاينهارد ارتكاب أي مخالفات جنائية في هذا الشأن لكنه توصل لصفقة مع الإدعاء نظير إسقاط التهم وغلق التحقيق وتسوية ملف القضية وعدم ملاحقته جنائيًا، بالتنازل عن 180 تحفة ثمينة بحوزته تصل قيمتُها إلى 70 مليون دولار.

وأعلن المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ساي فانس جونيور، استلام القطع وقال إن شتاينهارد "أظهر شهية جشعة لسرقة القطع الأثرية دون القلق بشأن شرعية أفعاله، أو حتى الضرر الثقافي الجسيم الذي أحدثه في جميع أنحاء العالم".

هذا المحتوى من

BBC
مايكل شتاينهارد الولايات المتحدة القطع الأثرية صندوق التحوط الاستثماري الأمريكي

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