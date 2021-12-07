مسؤول بالصحة العالمية: احتواء متحور دلتا سوف يساعد في السيطرة على أوميكرون

كوبنهاجن - (د ب أ)

صرح رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا اليوم الثلاثاء أنه بحلول نهاية هذا الأسبوع، فإن واحدًا من كل عشرة أشخاص في المنطقة الأوروبية سيكون قد أصيب بشكل مؤكد بعدوى كوفيد 19، بحسب نتائج الاختبارات المعملية.

وقال هانز كلوجه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا إن عدد الإصابات والوفيات الجديدة قد تزايد بأكثر من الضعف خلال الشهرين الماضيين. وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت إن "الوفيات كانت ستتفاقم بشكل أكبر بكثير بدون التطعيم ".

وحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، تضم المنطقة الأوروبية 53 دولة، وهي لا تشمل دول الاتحاد الأوروبي فقط، بل تضم أيضا دول تقع جهة الشرق مثل روسيا وأوكرانيا وتركيا.

وتشير بيانات المنظمة إلى حدوث نحو 90 مليون إصابة بفيروس كورونا في المنطقة، وزهاء 6ر1 مليون حالة وفاة ذات صلة بالفيروس.

وقال كلوجه إن عدد حالات الإصابة الجديدة يتزايد في جميع الشرائح العمرية، فيما تم رصد أعلى عدد إصابات في الفئة العمرية من خمسة إلى 14 عاما.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 432 حالة إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون في إجمالي 21 دولة في المنطقة الأوروبية بحلول أمس الاثنين.

وأضاف: "أوميكرون يبدو في الأفق، وهو في تزايد، ونحن محقون في الشعور بالقلق والحذر".

واستطرد قائلا إن سلالة دلتا من فيروس كورونا هي المشكلة الحالية ومازالت هي السلالة المسيطرة، مضيفا: "غير أننا نجحنا في مواجهة دلتا اليوم، وهذا يشكل انتصارا على أوميكرون غدا".