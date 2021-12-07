"النواب الليبي" يشكل لجنة للتواصل مع المفوضية للوقوف على صعوبات العملية الانتخابية

ليبيا - (أ ش أ)

قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق - وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) - إن اللجنة المشكّلة تضم في عضويتها كل من عضو عن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، وعضو عن لجنة الداخلية بالمجلس، وعضو عن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، وعضو عن لجنة العدل بالمجلس، وعضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس، موضحا أن على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.

وناقش مجلس النواب الليبي، خلال جلسته الرسمية التي عقدها اليوم بمقره في مدينة طبرق، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه، تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها.