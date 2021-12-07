ولي العهد السعودي يصل الإمارات في زيارة رسمية تستمر يومين

أبو ظبي - (د ب أ)

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي إلى الإمارات مساء اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر يومين.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.