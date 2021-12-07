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باحثون بريطانيون: مزج بعض لقاحات كورونا يوفر استجابة مناعية أفضل

06:41 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
باحثون بريطانيون: مزج بعض لقاحات كورونا يوفر استجابة مناعية أفضل

مزج لقاحات كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

اكتشف باحثون بريطانيون أن المرضى الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح فايزر أو أسترازينيكا لفيروس كورونا (كوفيد-19) متبوعًا بجرعة ثانية من مودرنا طوروا استجابة مناعية محسنة.

وتوصل البحث، الذي أجري بقيادة جامعة أكسفورد وشمل 1070 مريضًا عبر 9 مواقع بدعم من المعهد الوطني للبحوث الصحية ، إلى أن أولئك الذين تلقوا جرعة من مودرنا بعد جرعة أولية من فايزر أو أسترازينيكا حصلوا على استجابة أعلى للأجسام المضادة من المرضى الذين تلقوا جرعتين من لقاحهم الأصلي.

وأظهر البحث ، الذي نُشر في مجلة "ذا لانست" العلمية، أن المرضى الذين تلقوا الجرعة الأولى من أسترازينيكا قبل جرعة ثانية من نوفافاكس شهدوا أيضًا زيادة في استجابة الأجسام المضادة والخلايا التائية من أولئك الذين تناولوا جرعتين من لقاح أسترازينيكا ، لكن متلقي فايزر الذين حصلوا على الجرعة الثانية مع نوفافاكس أظهروا انخفاضًا في استجابات الجسم المضاد والخلايا التائية مقارنةً بمتلقي جرعتين من فايزر، على الرغم من أن الاستجابات كانت لا تزال أعلى من أولئك الذين حصلوا على جرعتين من أسترازينيكا.

هذا المحتوى من

Asha
مزج اللقاحات لقاح كورونا فايزر أسترازينيكا المناعة

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