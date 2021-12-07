إسرائيل تنتهي من بناء جدار تحت الأرض لمنع حفر الأنفاق والتسلل من غزة

فلسطين - (أ ش أ)

أكملت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، انتهاء بناء جدار فاصل تحت الأرض يبلغ طوله 65 كيلومترًا مع قطاع غزة، بعد ثلاث سنوات من بدء العمل به.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن الجدار سيمنع شبكة الأنفاق التي تستخدم للتسلل من قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، قوله إن الجدار سيحرم حركة حماس من إحدى قدراتها ويضع أجهزة استشعار وخرسانة بينها وبين جنوب إسرائيل.

وأضاف جانتس "سنعمل على منع نقل المعرفة والتكنولوجيا الإيرانية إلى قطاع غزة وسنواصل إحباط أي محاولة من قبل حماس لتشغيل فروعها في الضفة الغربية أو في إسرائيل".

بدوره، قال البريجادر جنرال عيران عوفر مدير الجدار "لا يوجد مكان في العالم قام ببناء حاجز تحت الأرض.. لقد كان مشروعًا معقدًا للغاية ، من الناحية التشغيلية والهندسية".

وأضاف " الجدار لا يسمح ببناء أنفاق إضافية للتسلل إلى إسرائيل. نحن نراقب باستمرار للتأكد من أن الجانب الآخر لن يمر".