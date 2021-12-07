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نائب رئيس السيادة السوداني يؤكد العزم على المضي في التحول الديمقراطي

06:34 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
نائب رئيس السيادة السوداني يؤكد العزم على المضي في التحول الديمقراطي

الفريق أول محمد حمدان دقلو

السودان - (أ ش أ)

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، العزم على المضي قدمًا في مسار التحول الديمقراطي الحقيقي الذي يفضي إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة، مشيرًا إلى أن الأوضاع تمضي في الاتجاه الصحيح من خلال الالتزام بتنفيذ الإعلان السياسي.

وأشاد دقلو - خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع رئيس بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس - بمستوى التعاون بين السودان والأمم المتحدة، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي يضطلع بها رئيس بعثة "يونيتامس" لدعم ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وشدد على استعدادهم التام لتقديم كل ما من شأنه مساعدة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك لأداء مهامه.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في دارفور وشرق السودان، لافتًا إلى أن الجهود مستمرة لتشكيل القوات المشتركة الى جانب مواصلة المشاورات مع الأطراف لإيجاد حل لأزمة شرق السودان.

من جانبه، قال بيرتس، إنه سيتوجه غدًا إلى نيويورك لتقديم تقرير لمجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في السودان، مشيرًا إلى أنه استمع إلى جميع الأطراف بما في ذلك الشباب.

ودعا بيرتس إلى أهمية وضع مؤشرات للانتقال السياسي.

هذا المحتوى من

Asha
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