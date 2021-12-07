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إثيوبيا تتهم واشنطن وحلفائها باتباع نهج هدام

06:32 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
إثيوبيا تتهم واشنطن وحلفائها باتباع نهج هدام

آبي أحمد رئيس وزراء اثيوبيا

وكالات

علقت السلطات الإثيوبية، الثلاثاء، على البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة و5 دول أخرى، يندد بأعمال العنف في إثيوبيا وحملات الاعتقال التي تجريها الحكومة بحق عرقية تيجراي، قائلة: "التلميح في هذا الصدد مضلل"، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

واتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة وحلفائها باتباع نهج "هدام"، معتبرة أن الإجراءات لا تستهدف "أي مجموعة معينة من الناس على أساس هويتهم العرقية، والاعتقالات إلى أدلة وشهادات موثوقة.

وكان النزاع قد اندلع في نوفمبر 2020 حين أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات إلى منطقة تيجراي الواقعة في أقصى شمال البلاد للإطاحة بجبهة تحرير تيجراي ردا على هجمات على معسكرات الجيش، وفق قوله.

وفي يونيو، استعاد المتمردون السيطرة على معظم تيجراي ثم تقدموا باتجاه منطقتي عفر وأمهرة، حيث زعموا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر أنهم استولوا على بلدتي ديسي وكومبولشا.

وأثار هذا التصعيد قلق حكومات غربية، فطلبت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا من رعاياها مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

اثيوبيا واشنطن تيجراي جبهة تحرير تيجراي

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