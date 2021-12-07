البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي الذي وقع قرب مستشفى بالبصرة

مصر - (أ ش أ)

أدان البرلمان العربي التفجير الإرهابي الذي وقع قرب المستشفى الجمهوري بمحافظة البصرة العراقية صباح اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وشدد البرلمان العربي - في بيان له مساء اليوم - على أن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من جهود الحكومة العراقية في فرض الأمن والاستقرار، ولن تزيد الشعب العراقي إلا عزما وإصرارا على التصدي بكل قوة لمخططات وأعمال الجماعات الإرهابية الخبيثة التي تستهدف الأبرياء من أبناء الشعب العراقي، مؤكدا تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية العراق رئيسا وحكومة وشعبا في ضحايا هذا العمل الإرهابي متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.