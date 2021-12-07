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مقتل وإصابة 107 جراء اندلاع حريق في سجن ببوروندي

05:38 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
مقتل وإصابة 107 جراء اندلاع حريق في سجن ببوروندي

اندلاع حريق في سجن ببوروندي

بوروندي - (أ ش أ)

أعلن نائب الرئيس البوروندي بروسبر بازومبانزا مقتل 38 سجينا وإصابة 69 آخرين بجروح خطيرة إثر اندلاع حريق في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، في سجن بالعاصمة السياسية للبلاد جيتجا.

وقال شهود، وفقا لما ذكرته قناة (فرانس 24) في نشرتها الإنجليزية، إن الكثير من السجناء كانوا نائمين أثناء اندلاع الحريق الذي دمر عدة أجزاء من المنشأة.

فيما، أفادت وزارة الداخلية - عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - بأن الحريق الذي اندلع في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، نجم عن ماس كهربائي.

ووفقا لأرقام سلطات السجون، فإن السجن كان يحوي 1500 نزيل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وهو أعلى من سعته المخصصة لاحتواء 400 نزيل.

هذا المحتوى من

Asha
بوروندي حريق في سجن

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