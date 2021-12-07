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التحالف: تدمير ورش صواريخ باليستية ومنظومة إطلاق مسيرات بصنعاء

05:22 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
التحالف: تدمير ورش صواريخ باليستية ومنظومة إطلاق مسيرات بصنعاء

طائرات التحالف العربي

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعوية، اليوم الثلاثاء، أنه دمر ورشًا لتركيب وتجهيز الصواريخ الباليستية بدائرة الأشغال العسكرية بصنعاء، ومنظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات بمديرية بني الحارث بصنعاء.

وأضاف التحالف في بيان له اليوم الثلاثاء أنه تم "تدمير ورشة لتصنيع وتخزين الألغام ومخازن أسلحة بمديرية الثورة". وأكد أنه اتخذ "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

وفي وقت سابق من اليوم كان التحالف قد أعلن شن قصف دقيق على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء. كما أكد أن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف قد أعلن فجر الثلاثاء عن قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وقال: "دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات داخل صنعاء".

وأضاف: "دمرنا كهوفا جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء".

كذلك أكد أن العملية أتت استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين.

ونفذ التحالف منذ الأحد 28 نوفمبر، عددا من الضربات على مواقع في صنعاء، أبرزها المطار، بعد أن كشف بالصور والفيديوهات تحويله من قبل الميليشيات إلى قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله.

التحالف العربي صواريخ باليستية السعوية صنعاء

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