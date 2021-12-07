Masrawy logo white

بيل جيتس يجتمع مع الأمير تميم والشيخة موزا في قطر (صور)

05:18 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- مصراوي:
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الذي اجتمع اليوم أيضا مع الشيخة موزا رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وأفاد الديوان الأميري بأن استقبال الشيخ تميم للمؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" والرئيس المشارك لمؤسسة "بيل وميليندا جيتس" الخيرية جاء "للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد".

وبحثت الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أيضا مع جيتس، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالبحث العلمي والتمكين الاقتصادي للشباب، حسبما ذكرت وسائل إعلام قطرية.
كما ناقش وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مع جيتس شراكة "صندوق قطر للتنمية" و "مؤسسة بيل وميليندا جيتس"، إلى جانب الجهود الدولية الرامية للاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية في أفغانستان.

أمير قطر الشيخة موزا تميم بن حمد بيل جيتس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

951

متعافون اليوم

364033

إجمالي الإصابات

20770

إجمالي الوفيات

302259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. طلاب ومعلمون.. تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا