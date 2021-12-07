بيل جيتس يجتمع مع الأمير تميم والشيخة موزا في قطر (صور)

بالصور.. الإعلام الإثيوبي يتحدث عن استسلام آلاف الجنود من تيجراي

كتب- مصراوي:

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الذي اجتمع اليوم أيضا مع الشيخة موزا رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وأفاد الديوان الأميري بأن استقبال الشيخ تميم للمؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" والرئيس المشارك لمؤسسة "بيل وميليندا جيتس" الخيرية جاء "للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد".

سمو الأمير المفدى يستقبل بمكتبه في الديوان الأميري، سعادة بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت والرئيس المشارك لمؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد. https://t.co/dSwGxsnJpm pic.twitter.com/kdaaQpOuFZ — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 7, 2021

وبحثت الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أيضا مع جيتس، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالبحث العلمي والتمكين الاقتصادي للشباب، حسبما ذكرت وسائل إعلام قطرية.

كما ناقش وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مع جيتس شراكة "صندوق قطر للتنمية" و "مؤسسة بيل وميليندا جيتس"، إلى جانب الجهود الدولية الرامية للاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية في أفغانستان.