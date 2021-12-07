التوتر بين روسيا وأوكرانيا سيهيمن على قمة بايدن وبوتين

موسكو - (بي بي سي)

يجري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مباحثات عبر الفيديو مع نظيره الروسي ، فلاديمير بوتين، وسط توقعات بأن تحذر واشنطن موسكو من أنها ستفرض عقوبات اقتصادية في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.

وكان بايدن وزعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا قد دعوا موسكو إلى تهدئة الوضع بينها وبين كييف، مؤكدين دعمهم لوحدة أراضي أوكرانيا.

وتقدَر أوكرانيا أن روسيا قد حشدت أكثر من تسعين ألف جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها سلطات الكرملين.

وتنفي موسكو التخطيط لغزو أوكرانيا، واتهمتها بحشد قواتها.