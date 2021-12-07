الإمارات ليست الأولى.. الجمعة يوم عمل رسمي في 7 دول عربية وإسلامية

كتبت- رنا أسامة:

اعتمدت الإمارات، الثلاثاء، نظامًا جديدًا للعمل الأسبوعي ليكون 4 أيام ونصف يوم، على أن تكون العُطلة يوميّ السبت والأحد ونصف الجمعة، اعتبارًا من الأول من يناير 2022.

​وسبق أن عدّلت الإمارات عطلة نهاية الأسبوع في عام 2006، لتصبح يوميّ الجمعة والسبت بدلًا من الخميس والجمعة التي كان معمولًا بها وقتذاك، على أن يبدأ العمل رسميًا يوم الأحد.

بيد أن الإمارات ليست الوحيدة عربيًا وإسلاميًا التي تُحدد الجمعة يوم عمل رسميًا؛ فغالبية دول العالم تعتمد عطلة نهاية الأسبوع يوميّ السبت والأحد، بما في ذلك دول عربية وإسلامية مثل المغرب وتركيا وماليزيا وإندونيسيا، تماشيًا مع الاقتصاد العالمي.

في التقرير التفاعلي التالي، يرصد "مصراوي" 7 دول تعتمد الجمعة يوم عمل رسميًا إلى جانب الإمارات: