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مصر تعزي العراق في ضحايا التفجير الإرهابي بمحافظة البصرة

03:41 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
مصر تعزي العراق في ضحايا التفجير الإرهابي بمحافظة البصرة

انفجار وسط البصرة

القاهرة - أ ش أ

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، التفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة البصرة العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، في بيان لوزارة الخارجية، عن صادق تعازيها وخالص مواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع العراق الشقيق في هذا الحادث الأليم، ودعمها لما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره، وثقتها في قدرته على تجاوز مثل تلك الأحداث؛ مشددة على ضرورة الحفاظ على مُكتسبات العراق، وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية على مُختلف المستويات.

هذا المحتوى من

Asha
انفجار وسط البصرة محافظة البصرة العراق جمهورية مصر العربية

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