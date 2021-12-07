السودان: البرهان يطلع على الأوضاع في منطقة آبيي

الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد الأعلى للجيش

الخرطوم - أ ش أ

اطلع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على نتائج زيارة وفد لجنة الإشراف المشتركة لمنطقة آبيي (بين السودان وجنوب السودان).

جاء ذلك خلال لقاء البرهان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة الإشراف المشتركة لمنطقة آبيي اللواء مهندس محمد علوي كوكو.

وقال كوكو، في تصريح صحفي، إنه اطلع رئيس مجلس السيادة على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والإدارية بالمنطقة، لافتا إلى أن الزيارة كانت فرصة للطواف على المنطقة للوقوف على عمل الموسسات الحكومية والمنشآت الخدمية فيها.

وأضاف أن العام 2022 سيشهد تطورا في الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة على صعيد توفير الاحتياجات الأساسية وتحقيق الأمن والاستقرار لمواطني منطقة آبيي.