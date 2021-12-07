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سلطان عمان وولي العهد السعودي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

02:22 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
سلطان عمان وولي العهد السعودي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

السلطان هيثم بن طارق

مسقط - (د ب أ):

عقد سلطان عمان هيثم بن طارق، والأمير محمد بن سلمان آل سعود وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثاتٍ رسميَّة في مسقط.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال الجلسة استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات، وسبل دعم وتعزيز العلاقات المتينة التي تربط الشعبين العماني والسعودي بما يحقق المزيد من تطلعاتهما وآمالهما، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووفق الوكالة، جرت لولي العهد السعودي مراسم استقبال رسمية بمناسبة زيارته للسلطنة.

هيثم بن طارق ولي العهد السعودي سلطان عمان محمد بن سلمان

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