الصين تنتقد زيارة نواب يابانيين لضريح مثير للجدل

طوكيو - (د ب ا):

انتقدت بكين اليوم الثلاثاء بشدة قرار نحو 100 نائب ياباني زيارة ضريح ياسوكوني، الذي يكرم ضحايا الحرب، ومن ضمنهم عدة مجرمين حرب مدانين.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية زهاو ليجيان طوكيو بالرغبة في الاستفزاز، قائلا إنه ليس" من قبيل الصدفة" أن تختار مجموعة النواب ذكرى هجوم بيرل هاربر منذ 80 عاما للقيام بزيارتهم، مضيفا ببساطة" ما الذي يسعون إليه؟".

ويشار إلى أن زيارة الساسة اليابانيين لمثل هذه الأضرحة دائما ما يثير احتجاجات من جانب الصين وكوريا الجنوبية، حيث شهدت الدولتان احتلالا قاسيا من جانب اليابان خلال الحرب، ولذلك بالنسبة لهما يعد ضريح ياسوكوني رمز العسكرية اليابانية.

وتدافع مجموعة برلمانية غير حزبية في طوكيو عن هذه الزيارة للضريح المثير للجدل ثلاث مرات سنويا، خلال احتفالات الربيع والخريف وفي 15 أغسطس، الموافق ذكرى استسلام اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

ويشار إلى أنه منذ بدء جائحة كورونا، لم تقم المجموعة بزيارة الضريح المثير للجدل.

ويذكر أن الهجوم الياباني على الأسطول الأمريكي في بيرل هارب عام 1941 أدى لدخول أمريكا الحرب مباشرة. وفي السادس من أغسطس 1945 أسقطت القوات الجوية الأمريكية قنبلة نووية على مدينة هيروشيما اليابانية، وقنبلة أخرى بعد ثلاثة أيام على مدينة ناجازاكي.