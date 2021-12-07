وسائل إعلام عراقية: 11 قتيلا على الأقل في انفجار وسط البصرة

بغداد- (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط 11 قتيلا وعشرات الجرحى، كحصيلة أولية لانفجار وقع في مدينة البصرة جنوبي البلاد اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة "العهد" الفضائية العراقية عبر تويتر، الأحد، أن انفجارا وقع قرب مستشفى البصرة التعليمي، أسقط 11 قتيلا .

وبثت القناة مشاهد أولية للانفجار، أظهرت حافلة تشتعل فيها النيران، وتتصاعد منها سحب الدخان الكثيف.