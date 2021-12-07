إندونيسيا: ارتفاع حصيلة قتلى ثوران بركان سيميرو إلى 34

جاكرتا- (د ب أ):

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية، الثلاثاء، أنه تم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، بينما لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين بعد ثوران بركان سيميرو في إقليم جاوة الشرقية الإندونيسي مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت الوكالة أن معظم الضحايا لقوا حتفهم بعد أن أصيبوا بحطام بركاني حارق خلال ثوران البركان يوم السبت، حيث احترقت اجسادهم لدرجة يصعب معها التعرف على هويات أصحابها .

وقال إي وايان سوياتنا رئيس فريق الاستعداد في وكالة البحث والانقاذ بجاوة الشرقية إنه تم العثور على مزيد من الجثث اليوم، لتبلغ حصيلة القتلى 34 شخصا، في حين مازال 16 شخصا في عداد المفقودين.

ودفع ثوران البركان القرويين في منطقة "لوماجانج" إلى الفرار من منازلهم وهم في حالة ذعر، في الوقت الذي تصاعد فيه عمود ضخم من الدخان في السماء وتناثرت الصخور المنصهرة على المنحدرات.

وقال المسؤولون إن ما لا يقل عن 68 آخرين أصيبوا بحروق .

وأظهرت لقطات تلفزيونية الرماد الناتج عن البركان وهو يطمر المنازل ولم يبق ظاهرا منها سوى الأسقف.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي زار موقع ثوران البركان اليوم الثلاثاء إن نحو 2000 أسرة في حاجة لمكان إيواء بعد تدمر منازلهم.

وأضاف" علينا أن نحدد أين سوف يتم إعادة توطينهم وبناء منازل جديدة لهم على الفور".

وشردت الكارثة ما يقرب من ألفي شخص. وقالت الوكالة إنهم تلقوا مأوى مؤقتا في المساجد والمكاتب الحكومية، من بين مواقع أخرى.

وأضاف ويدودو "هذا الصباح جئت لموقع ثوران البركان للتأكد من أننا نبذل قصارى جهدنا للعثور على المفقودين".

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار حول المحيط الهادئ"، وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي، ويوجد بها حوالي 128 بركانا نشطا.