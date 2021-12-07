توصية جديدة من الصحة العالمية بشأن بلازما دم متعافي كورونا

وكالات:

أوصت منظمة الصحة العالمية، بعدم استخدام بلازما دماء المتعافين من كوفيد في علاج المرضى، باعتبار أنه "لا يوجد دليل على أنها تحسن فرصهم في البقاء على قيد الحياة، أو تقلل الحاجة إلى التنفس الصناعي".

وأثبتت عدة دراسات على بلازما من دماء متعافين من كوفيد أنها ليس لها أي فائدة واضحة على المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أمس الاثنين إن هذه الطريقة في العلاج مكلفة وتضيع الكثير من الوقت.

وأوضحت أن لجنة مؤلفة من خبراء دوليين أوصت بشدة بعدم استخدام بلازما من دماء متعافي كورونا لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض بسيطة.

وارتكزت التوصية المنشورة في المجلة الطبية البريطانية على نتائج 16 تجربة شملت 16236 مريضا بكوفيد-19 لا يعانون من أعراض شديدة.

وترتكز فكرة العلاج ببلازما دماء المتعافين من كورونا على أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا الموجودة بها يمكنها أن تحيد الفيروس، وبالتالي تمنعه من التكاثر وتوقف تلف الأنسجة لدى المرضى.

وأوقفت دراسة أمريكية في مارس بعد أن أوضحت أنه من غير المرجح أن تساعد تلك البلازما المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة.