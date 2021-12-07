اليابان تعزز القطاع الطبي استعدادًا لعودة ظهور فيروس كورونا

طوكيو-(أ ش أ):

أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، تعزيز قدرتها الطبية حتى تتمكن من استقبال 37 ألف مريض في المستشفيات، بزيادة 30 في المائة، استعدادًا لعودة ظهور فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الياباني شيجيوكي جوتو في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن الحكومة حققت هدفها المتمثل في تأمين مزيد من أسرة المستشفيات المخصصة لاستقبال مصابي كورونا رسميًا نوفمبر الماضي، بعد أن أُجبر العديد من الأشخاص على التعافي في منازلهم خلال الموجة الخامسة من الإصابات.

واستدرك قائلًا إن الحكومة ستراجع سياستها إذا اقتضى الأمر ذلك، وسط تزايد المخاوف بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، قال جوتو: "سنتحلى بالمرونة في التوصل إلى طريقة لتقديم الرعاية الطبية"، وشهدت اليابان ارتفاعًا في عدد الإصابات هذا الصيف عندما استضافت أولمبياد طوكيو والأولمبياد الخاص، وبسبب الضغط على النظام الطبي، كانت هناك حالات توفي فيها أشخاص في المنزل دون نقلهم إلى المستشفى.

وشهدت البلاد منذ ذلك الحين انخفاضًا كبيرًا في الحالات، ولكن لا تزال هناك مخاوف بشأن موجة سادسة محتملة من الإصابات، خاصة بعد اكتشاف حالات مصابة بسلالة أوميكرون شديد العدوى في اليابان.