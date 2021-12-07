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التحالف العربي: دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل صنعاء

09:34 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
التحالف العربي: دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل صنعاء

أرشيفية

الرياض-(أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية قصف دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف، في بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، "قمنا بتدمير مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل صنعاء".

وأوضح البيان أن "الأهداف شملت مخازن وورشا لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيرات"، مضيفا: "دمرنا كهوفا جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء"، وأن العملية جاءت استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين، وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

يذكر أن التحالف أعلن في وقت سابق، عن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

تحالف دعم الشرعية اليمن الصواريخ الباليستية أهداف عسكرية

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