الحكومة السورية تتهم إسرائيل باستهداف ميناء اللاذقية

دمشق-(د ب أ):

اتهمت الحكومة السورية إسرائيل بشن هجوم صاروخي استهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) عن مصدر عسكري القول إن "العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدوانا جويا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري".

وأضاف المصدر أن القصف أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية.

وصرح محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ، وتعمل حاليا على تبريد الموقع.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان القصف أسفر عن سقوط قتلى، كما لم يصدر تعليق من جانب إسرائيل.