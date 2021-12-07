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جونز هوبكنز: إصابات كورونا عالميا تتجاوز 266 مليون حالة

09:22 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا عالميا تتجاوز 266 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 266 مليونا و449 ألفا و429 حالة.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و262 ألفا و356 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 49.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

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Asha
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