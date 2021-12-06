البيت الأبيض: جولة محادثات فيينا الأخيرة كانت مخيبة للآمال

واشنطن - (أ ش أ):

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي الجولة السابعة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، التي انعقدت الأسبوع الماضي بين إيران ودول مجموعة 4+1، بأنها مخيبة للآمال، مؤكدة أن إيران لم تكن مستعدة لإحداث أي تقدم خلال المفاوضات.

وقالت بساكي، خلال إفادة صحفية اليوم الاثنين، إن "جولة محادثات فيينا الأخيرة كانت مخيبة للآمال، وطهران لم تذهب إلى طاولة المفاوضات مستعدة لأي تقدم"، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هسل" الأمريكية.