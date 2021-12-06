بعد سلسلة فضائح.. إسرائيل تشدد قواعد بيع أجهزة الأمن الإلكتروني

تل أبيب - (د ب أ)

قالت إسرائيل إنها ستشدد الرقابة على مبيعات أجهزة الأمن الإلكتروني، وهو قرار يأتي بعد سلسلة من الفضائح التي شملت حكومات أجنبية بتهمة إساءة استغلال التكنولوجيا التي تطورها شركات إسرائيلية مثل مجموعة "ان اس او" للتجسس على المواطنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها في بيان اليوم الاثنين إن الدول ستتمكن فقط من شراء التكنولوجيا الإسرائيلية بعد توقيع إعلان أنها ستستخدمها "من أجل التحقيق ومنع الأعمال الإرهابية والجرائم الخطيرة فقط". وأكدت الوزارة أن من يخالفون تلك الشروط يمكن منعهم من استخدام تلك التكنولوجيات.

وتردد أن حكومات دول أجنبية مثل المكسيك وغيرها استخدمت برنامج "بيجاسوس" الذي تنتجه شركة "ان اس او" الإسرائيلية لاختراق الهواتف المحمولة الخاصة بصحفيين ومعارضين. كما تعرض عدد من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية للتجسس باستخدام برنامج شركة "ان اس او" وأدرجت الولايات المتحدة شركة "ان اس او" في قائمتها السوداء خلال الشهر الجاري.