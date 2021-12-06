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فرنسا: إغلاق الملاهي الليلية لـ4 أسابيع لمواجهة كورونا

11:01 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
فرنسا: إغلاق الملاهي الليلية لـ4 أسابيع لمواجهة كورونا

جان كاستكس

باريس - (ا ف ب)

قررت الحكومة الفرنسية الاثنين بعد انعقاد مجلس الدفاع الصحي إغلاق الملاهي الليلية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة قبيل احتفالات نهاية العام.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس مساء الاثنين أن الحكومة ستأمر بإغلاق الملاهي الليلية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة قبيل احتفالات نهاية العام.

ما هو تعليق الخبرات على هذه الإجراءات؟

كما دعا المواطنين، خلال مؤتمر صحفي بعد انعقاد مجلس الدفاع الصحي، إلى الحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام، لكنه قال إنه لا حاجة الآن لفرض إغلاق أو حظر تجول مرة أخرى.

من جهته، أشار وزير الصحة أوليفييه فيران إلى أن فرنسا سجلت حتى الآن 25 إصابة بالسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا انتقلت العدوى في أربع منها محليا والبقية من أشخاص عادوا من جنوب أفريقيا.

وتابع أن الحكومة تستهدف تطعيم الأطفال من خمسة إلى 11 عاما بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية.

هذا المحتوى من

AFP
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