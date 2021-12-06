Masrawy logo white

جوتيرش يعين ستيفاني وليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا

09:05 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
جوتيرش يعين ستيفاني وليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب ا)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأثنين تعيين الأمريكية ستيفاني وليامز، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.

ووفقا لمكتب المتحدث الرسمي للأمين العام، ونقلا عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستقود وليامز جهود المساعي الحميدة والوساطة والتواصل مع الأطراف المعنية الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة - السياسية والأمنية والاقتصادية - ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

كانت وليامز قد شغلت منصب نائب رئيس بعثة الدعم، ثم رئيسة البعثة بالإنابة، ويسرت جهود وجلسات ملتقى الحوار السياسي التي أفضت لتوحيد المؤسسات التنفيذية في ليبيا، والتوجه نحو انتخابات برلمانية ورئاسية بدأ من نهاية العام الجاري.

أنطونيو جوتيريش ليبيا ستيفاني وليامز

الخبر التالى:

تليفزيون ميانمار: تخفيف حكم سجن زعيمة ميانمار إلى سنتين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
902

إصابات اليوم

45

وفيات اليوم

871

متعافون اليوم

363162

إجمالي الإصابات

20727

إجمالي الوفيات

301308

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. توجيهات جديدة من الحكومة بشأن أزمة متحور كورونا الجديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا