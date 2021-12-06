واشنطن تعلن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين

وكالات

أعلنت الولايات المتحدة مساء الاثنين، مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكانت بكين، تعهدت في وقت سابق اليوم، باتخاذ "إجراءات مضادة حازمة" حال اتخذت الولايات المتحدة قرارا بالمقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة المقررة في العاصمة بكين

وقبل فترة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه درس اتخاذ مثل هذا الإجراء بسبب سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.