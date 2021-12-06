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وزير الدفاع التونسي يشيد بثراء التعاون العسكري بين بلاده وفرنسا

07:30 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
وزير الدفاع التونسي يشيد بثراء التعاون العسكري بين بلاده وفرنسا

وزير الدفاع التونسي عماد مميش

تونس - (أ ش أ):

أشاد وزير الدفاع التونسي عماد مميش، اليوم الإثنين، بثراء التعاون الثنائي العسكري بين بلاده وفرنسا، مؤكدًا ضرورة الارتقاء به في مجالات الاستباق والوقاية من التهديدات غير التقليدية والتكوين والتدريب وتبادل الخبرات.

جاء ذلك، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية، خلال استقبال مميش لسفير فرنسا بتونس أندريه باران بمقر الوزارة، حيث تناول اللقاء بحث سبل دعم التعاون العسكري بين البلدين وتنويع مجالاته.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي، عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون العسكري القائم بين البلدين الصديقين.

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Asha
وزير الدفاع التونسي عماد مميش فرنسا

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