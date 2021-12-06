ولي العهد السعودي يبدأ زيارات رسمية لدول التعاون الخليجي

الرياض - (د ب أ)

أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر الديوان الملكي في بيان صادر مساء اليوم الاثنين، أن ولي العهد السعودي "يلتقي خلال هذه الزيارات بقادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت".

وأوضح البيان: "أن ولي العهد السعودي سيبحث مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي الجولة الخليجية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

وسيستهل ولي العهد السعودي، تلك الجولة بزيارة رسمية لسلطنة عُمان، حيث سيتم "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ خدمةً لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر ازدهاراً"، بحسب ما جاء في بيان لديوان البلاط السلطاني العماني.

كما رحب الديوان بتلك الزيارة، مؤكداً أنها تأتي "انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع شعبي البلدين، واستكمالاً لما أسفر عنه اللقاء بين السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في شهر يوليو من هذا العام 2021".

وسيلتقي الأمير محمد بن سلمان السلطان هيثم بن طارق، حيث سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل الاستثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والتعاون بمجال الطاقة".

كما أنه من المتوقع أن يبحث ولي العهد السعودي مع زعماء الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون الست، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.