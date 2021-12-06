التحالف: مقتل أكثر من 280 حوثيًا في مأرب اليمنية

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، مقتل أكثر من 280 عنصرا من ميليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وذكر التحالف في بيان له اليوم الإثنين، أنه تم تنفيذ 47 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 280 عنصرا حوثيا وتدمير 34 آلية عسكرية تابعة للميليشيا.

وأكد التحالف أن العمليات التي يقوم بها تتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية، مشيرًا إلى دعمه لقوات الجيش اليمني في حماية المدنيين بالساحل الغربي.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أمس الأحد، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 115 عنصرا حوثيا وتدمير 14 آلية عسكرية تابعة للميليشيا.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، تواصل ميليشيات الحوثي هجماتها على محافظة مأرب الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين بخيم في المحافظة.

وتأوي مأرب ملايين النازحين ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد، من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في المحافظة.

ويتواصل الصراع في اليمن، للعام السابع على التوالي، بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، ما تسبب بجر البلا نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يعاني نصف سكانه من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لتقارير أممية.