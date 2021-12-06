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أردوغان يرحب بالجهود الدبلوماسية لإزالة "سوء الفهم" مع دول الخليج

01:50 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
أردوغان يرحب بالجهود الدبلوماسية لإزالة "سوء الفهم" مع دول الخليج

رجب طيب أردوغان

(وكالات):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تؤيد استمرار "روابطها وتضامنها" مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية. وذلك في مؤتمر صحفي عقده قبيل توجهه إلى الدوحة.

وقال أردوغان للصحفيين في مطار أتاتورك باسطنبول: "علاقاتنا الثنائية مع قطر ستتواصل بزخم أكبر في المرحلة القادمة"، مشيرا إلى أن حجم المشاريع التي ينفذها رجال الأعمال الأتراك في قطر يبلغ نحو 15 مليار دولار.

وأضاف أنه "إلى جانب قطر نعمل على تطوير علاقاتنا مع كافة دول الخليج الأخرى".

وقال:"نؤيد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية"، معربا عن ترحيب أنقرة "بالجهود الدبلوماسية من أجل إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج، وإزالة سوء الفهم".

وذكر أردوغان أن زيارته إلى قطر ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة، كما أنه سيزور القاعدة العسكرية التركية المتواجدة في قطر وسيلتقي العسكريين الأتراك هناك.

أردوغان دول الخليج مؤتمر صحفي مطار أتاتورك

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