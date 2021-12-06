ميانمار: السجن 4 أعوام بحق أون سان سو تشي

نايبيداو-(د ب أ):

قضت محكمة في ماينمار بسجن رئيسة الحكومة المطاح بها، أون سان سو تشي، لمدة أربع سنوات، وذلك بعد إدانتها بتهمتي التحريض على العصيان وانتهاك إجراءات كورونا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على المحاكمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين.

ووُضعت سو تشي 76 عاما قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري في أوائل فبراير الماضي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام ستُسجن أم ستظل رهن الإقامة الجبرية في المنزل.

ويتهم القضاء سو تشي بارتكاب عدة جرائم أخرى، من بينها انتهاك قوانين التجارة الخارجية والفساد.