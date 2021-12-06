كارولين عزمي: "أبو العروسة 3 أحلى من الجزأين.. ومهرجان القاهرة عالمي"

كتب - هاني صابر:

حضرت الفنانة كارولين عزمي، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43 هذا العام.

وقالت كارولين، خلال حوارها على قناة "دي إم سي": "مهرجان القاهرة عالمي، ومش بحضر المهرجانات كتير لأني لسه جديدة في الفن".

وأضافت: "بصور حاليا (أبو العروسة 3)، حاسة إنه أحلى من الجزأين السابقين، وهذا العمل شبهنا ومهما إتعمل منه أجزاء.. الناس مش بتزهق منه".

وأقيمت الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو 98 فيلما، يمثلون 63 دولة حول العالم، 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا، 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما يعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا.

ومنح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 43، النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، والفنانة الكبيرة نيللي يمنحها جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).