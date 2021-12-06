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هجوم على معسكرين تابعين للأمم المتحدة في مالي

12:21 ص الإثنين 06 ديسمبر 2021
هجوم على معسكرين تابعين للأمم المتحدة في مالي

معسكر تابع للأمم المتحدة

مالي - (أ ش أ)

تعرض معسكران تابعان للأمم المتحدة في مالي لهجمات من جانب مسلحين.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة في مالي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن قذائف هاون استهدفت الأحد معسكر مينوسما في جاو وأمس في أنسونجو دون وقوع إصابات، فيما أدى الهجومان إلى بعض الأضرارا المادية.

وكان 31 مدنيا قد قتلوا على الأقل وأصيب 8 آخرون، بهجوم شنه مسلحون على حافلة في مالي بشرق البلاد بالقرب من مدينة باندياجارا في منطقة موبتي.

هذا المحتوى من

Asha
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