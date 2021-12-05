طالبان تنفي إعدام العشرات من قوات الأمن الأفغانية السابقة

وكالات

نفت حركة طالبان الأحد، إعدام العشرات من قوات الأمن الأفغانية السابقين منذ عودتها إلى السلطة، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي، ردًا على إعراب واشنطن وحلفائها الغربيين عن "القلق" من تنفيذ الحركة "إعدامات بإجراءات موجزة" بحق هذه الفئة، إن تلك المعلومات لا تستند إلى أي دليل، مضيفًا: "نحن نرفضها".

في وقت سابق، قالت عشرين دولة بينهم بريطانيا واليابان وكذلك الاتّحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزارة الخارجيّة الأمريكيّة السبت "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليّات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوّات الأمن الأفغانيّة، كما وثّقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها".